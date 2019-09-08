Партия пенсионеров: У нас были хорошие возможности рассказать о себе

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Председатель правления регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» в Татарстане Виталий Смирнов во время пресс-конференции поделился положительными впечатлениями о прошедшей избирательной кампании.

«Оценка вынесена положительная. Я имею возможность сравнивать с предыдущими кампаниями не только в Казани и Татарстане. Надо отдать должное, что времени, предоставленного для телевизионных дебатов и выступлений для освещения наших съездов, было вполне достаточно. У нас были хорошие возможности рассказать о том, чем наша партия отличается от других и поучаствовать в дебатах», — отметил Смирнов.

Он поделился, что сам уже принял участие в голосовании, как и все члены списка от партии. На избирательных участках от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» участвуют около тысячи волонтеров и наблюдателей.

Сегодня, 8 сентября, в Татарстане проходят выборы Государственного Совета VI созыва. В республике работают 2 тыс. 811 избирательных участков. Правом голоса в республике обладают более 2,9 млн жителей Татарстана.

В Государственный Совет РТ VI созыва избираются 100 депутатов — 50 по единому республиканскому избирательному округу, и 50 — по одномандатным избирательным округам. Голосование проходит с 7.00 до 20 часов.

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