Кандидат в депутаты Госсовета от «Коммунистов России»: В этом году беспрецедентный уровень гласности

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Избирательная кампания в Госсовет РТ прошла в условиях беспрецедентной гласности. Об этом заявил кандидат в депутаты Госсовета от коммунистической партии «Коммунисты России», первый секретарь Казанского горкома КПКР Василий Новиков во время пресс-конференции в Едином информационном центре.

«Очень высокая степень ответственности, начиная от наблюдателей и заканчивая ЦИКом. Мы как политическая партия такой подход к организации, конечно же, одобряем. В этом году для нас был беспрецедентный уровень информационной доступности и гласности», — сказал Новиков.

Он добавил, что на выборы мобилизовано порядка 1800 наблюдателей от коммунистической партии «Коммунисты России». Более половины из них работают на избирательных участках в Казани. Новиков также прокомментировал свежие данные по явке на 10.00. Она превысила 14%.

«Явка действительно высокая. Она не удивляет, она радует. Очень приятно, что люди идут голосовать», — сказал представитель партии «Коммунисты России».

Сегодня, 8 сентября, в Татарстане проходят выборы Государственного Совета республики. Выборы проходят по смешанной системе. На 100 мест в Парламенте претендуют 430 кандидатов от восьми политических партий либо самовыдвиженцев. В республике работает свыше 2800 избирательных участков. Голосование стартовало в 7:00 и продлится до 20:00.

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