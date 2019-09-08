На избирательном участке в Аксубаевском техникуме приготовили 2 тыс. порций плова

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). На одном из многочисленных по количеству избирателей участке № 571, расположенном в Аксубаевском техникуме универсальных технологий, голосующих сегодня угощают пловом, шашлыком и чаем. Об этом пишет газета «Сельская новь».



Плов готовят в огромных казанах на улице перед зданием техникума. По другую сторону установлены мангалы, на которых готовится шашлык. Также все желающие могут угоститься приготовленными на огне сосисками и купатами и завершить трапезу ароматным чаем. Вся продукция – собственного производства, подсобного хозяйства техникума.



Директор техникума Фаргат Аюпов отметил, что в Аксубаевском районе проживают в уважении к друг другу русские, татары, чуваши и представители других народностей.





«Мы все праздники отмечаем сообща. И день выборов в Госсовет РТ – для нас тоже праздник. Мы выбираем новый парламент, который будет лоббировать интересы нашего сельскохозяйственного района. А наш техникум готовит кадры именно для села – механизаторов, поваров и других специалистов. Делимся радостью и праздником с нашими гостями», – поделился руководитель образовательного учреждения.



Перед зданием техникума расположились деревянные столы с ассортиментом хлебобулочных и кондитерских изделий, дымят самовары с чаем. Никого из голосующих не оставляют без угощения.





Студенты и педагогический коллектив техникума организовали праздничные развлечения – флешмобы, танцы, песни под гармонь, которые звучат на русском, чувашском и татарском языках.

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