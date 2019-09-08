Шагиахметов: Явка на выборах в Госсовет РТ так же велика, как на выборах Президента России

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Явка на выборы депутатов Государственного Совета РТ к 10 утра сравнима с явкой на выборы Президента России в прошлом году. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии РТ Мидхат Шагиахметов во время пресс-конференции в едином информационном центре.

«Если взять и сравнить явку, которая у нас была на выборах Президента РФ в прошлом году, то могу сказать: в 2018 году явка на 10 часов была на уровне 15, 98%», — сказал Шагиахметов.

Исходя из явки на 10:00, голосование за депутатов Госсовета РТ идет активно, добавил председатель ЦИК РТ.

Более 14% из 2,9 млн татарстанцев проголосовали на выборах в республиканский парламент к 10 часам утра. По традиции наибольшую активность показывают сельские районы Татарстана.

В Кайбицком районе проголосовало 50,5% избирателей. Далее идет Апастовский район — 47,8% и на третьем месте Атнинский район — 41,2%.

Сегодня, 8 сентября, в Татарстане проходят выборы Государственного Совета республики. Выборы проходят по смешанной системе. На 100 мест в парламенте претендуют 430 кандидатов от восьми политических партий либо самовыдвиженцев. В республике работает свыше 2800 избирательных участков. Голосование стартовало в 7:00 и продлится до 20:00.

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