«Партия Роста» в РТ: Выборы в Госсовет проходят на высшем уровне

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Председатель татарстанского отделения «Партии Роста» Олег Коробченко во время пресс-конференции дал высокую оценку выборам в Государственный Совет РТ.

«Выборы у нас в республике проходят на высшем уровне. Я бы поставил оценку „четыре“, чтобы был резерв и было куда стремиться, чтобы люди знали, что потенциал есть», — отметил Коробченко

Он поделился, что сегодня с утра он уже успел проголосовать в Набережных Челнах, в школе № 25, где он учился.

Сегодня, 8 сентября, в Татарстане проходят выборы Государственного Совета VI созыва. В республике работают 2 тыс. 811 избирательных участков. Правом голоса в республике обладают более 2,9 млн жителей Татарстана.

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