В Агрызском районе избиратели могут выиграть билеты в музей и сертификаты в спорткомплекс

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ). В Агрызском районе Татарстана в Единый день голосования решили провести розыгрыш лотереи. Каждый голосующий получает шанс выиграть сертификаты в спорткомплекс «Олимп», ледовый дворец, музей истории района и кинотеатр «Авангард». Об этом пишет газета «Агрызские вести».

В районе открылись все 49 избирательных участков. В Единый день голосования на участках ждут более 24700 избирателей. Наименьшее их количество прикреплено к Сукмановскому избирательному участку. Здесь должны проголосовать 116 граждан. Самый удаленный от райцентра — Девятернинский избирательный участок, который расположен в 125 км от райцентра.

В день выборов сельскохозяйственные ярмарки развернулись на двух площадках Агрыза: в центре города и возле дома культуры имени Л. Айтуганова. Впервые в голосовании участвуют 357 молодых граждан Агрызского района. Им по традиции вручаются памятные подарки. Подарки в торжественной обстановке получили и первые проголосовавшие на избирательных участках. Самому пожилому избирателю района 99 лет. Это труженица тыла, ветеран труда Екатерина Титова из Агрыза.

8 сентября в Татарстане проходят выборы Государственного Совета республики. В республике работает 2811 избирательных участков. На 100 мест в республиканском парламенте претендуют 430 кандидатов от восьми политических партий. Голосование проходит с 7:00 до 20:00. За чистотой выборов следят 18 тысяч наблюдателей и представители СМИ.

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