Заслуженная артистка РТ Диляра Мироваева одной из первых проголосовала в Елабужском районе

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). Заслуженная артистка Татарстана Диляра Мироваева одной из первых проголосовала на выборах в Елабужском районе. Диляра Мироваева – единственная артистка в истории Елабуги, которая имеет почетное звание заслуженной артистки РТ, пишет «Новая Кама».



Диляра Владимировна уже много лет выступает на сцене, даря елабужанам свое творчество. Кроме этого, она учит студентов в Колледже культуры и искусств.



Вместе с супругом Диляра Владимировна голосует на выборах каждый год. Однако в этом году прийти вместе на участок у супругов не вышло. Заслуженная артистка РТ выполнила свой гражданский долг в числе первых избирателей еще до 8.00 и отправилась на другой участок – сегодня она работает еще и наблюдателем.



Диляра Мироваева считает, что каждый гражданин в этот день должен сделать свой выбор, так как от этого зависит будущая жизнь Татарстана и ее жителей.



«Я думаю, что депутат Госсовета должен представлять народ, выполнять его просьбы и желания. Сегодня мы выбираем и депутата по своему округу, ему следует знать еще и город, который он представляет», ‒ сказала певица.

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