Житель Камского Устья приехал проголосовать на раритетной «Волге» 1965 года выпуска

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). В Единый день голосования в Камском Устье местный житель приехал на избирательный участок на ретро-автомобиле ГАЗ-21 «Волга», пишет газета «Волжские зори».



Обладателем машины 1965 года выпуска является Фанав Мусин. Мужчина родом из Башкирии. В 2000 году он с семьей переехал на родину жены в Камское Устье.



Раритетную «Волгу» ему помог приобрести внук – через социальные сети в 2014 году. По словам мужчины, все детали у 54-летнего автомобиля оригинальные. Появление на улицах такой машины в идеальном состоянии с хромированными деталями вызвало большой интерес у местных жителей.



В Татарстане 8 сентября проходит Единый день голосования. Выборы проходят при высокой явке избирателей. За чистотой выборов следит корпус наблюдателей: на отдельных участках до 25 человек.

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