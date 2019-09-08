Дамир Фаттахов назвал Молодежный парламент Татарстана социальным лифтом

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Молодежный парламент Республики Татарстан станет социальным лифтом для молодых татарстанцев и стартом их дальнейшей карьеры. Об этом сообщил министр по делам молодежи Республики Татарстан Дамир Фаттахов во время пресс-конференции.

«Молодежный парламент — в каком-то смысле социальный лифт. Я и сам прошел Общественную молодежную палату в 2005 году. Был членом первого созыва. Это был определенный старт всей последовательности моей жизнедеятельности и карьерного роста», — поделился министр.

По его словам, власти Татарстана будут видеть этих ребят, а парламентарии смогут проявить себя и реализовать в исполнительных органах власти. При этом главное для них — это не только возможность самореализации, но и представление интересов молодых людей республики.

Голосование за кандидатов в Молодежный парламент при Госсовете РТ закрылось 6 сентября. На 100 мест претендуют 444 кандидата. В его состав войдут представители трех категорий: самовыдвиженцы, представители муниципальных районов и молодежных организаций.

Сегодня, 8 сентября, в Татарстане проходят выборы Государственного Совета VI созыва. В республике работают 2 тыс. 811 избирательных участков. Правом голоса в республике обладают более 2,9 млн жителей Татарстана.

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