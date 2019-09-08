Фаттахов: Молодежный парламент — кадровый резерв Госсовета Татарстана

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Молодежный парламент Татарстана станет кадровым резервом для Государственного Совета республики. Об этом сообщил министр по делам молодежи Республики Татарстан Дамир Фаттахов во время пресс-конференции.

«Молодежный парламент Татарстана может стать хорошим кадровым резервом будущих депутатов Госсовета РТ. Они будут подготовлены с точки зрения дискуссий и высказывании своих взглядов, поскольку у нас не учат быть депутатом», — отметил Фаттахов.

По его словам, через Молодежный парламент татарстанцы смогут познакомиться с институтом выборов, поучаствовать в дебатах и обрести навык публичных выступлений.

«Эти пять лет, которые ребята проведут в Молодежном парламенте, мы посвятим прокачке навыков, чтобы они стали более подготовлены к этому институту старших товарищей — институту Госсовета РТ», — рассказал министр.

Голосование за кандидатов в Молодежный парламент при Госсовете РТ закрылось 6 сентября. На 100 мест претендуют 444 кандидата. В его состав войдут представители трех категорий: самовыдвиженцы, представители муниципальных районов и молодежных организаций.

Сегодня, 8 сентября, в Татарстане проходят выборы Государственного Совета VI созыва. В республике работают 2 тыс. 811 избирательных участков. Правом голоса в республике обладают более 2,9 млн жителей Татарстана.

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