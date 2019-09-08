Алексеевцы проявляют высокую активность на выборах

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). В Единый день голосования жители Алексеевского района с раннего утра идут на избирательные участки, сообщает Единый информационный центр РТ.



«Несмотря на то, что прошло всего несколько часов с момента открытия участков, уже много избирателей пришли проголосовать. Люди подошли к избирательным участкам еще до открытия, до семи утра. Ждали, когда мы начнем работу. Думаю, явка сегодня будет высокая», – прокомментировала председатель счетной комиссии избирательного участка № 671 Марина Солдатова.



Валентина Булыгина пришла на избирательный участок сразу после открытия. «Это наш гражданский долг, — сказала она. — Я считаю, что каждый гражданин должен отдать свой голос, нельзя оставаться в стороне».





Атмосфера на избирательных участках праздничная: звучит музыка, работают буфеты.



В Татарстане 8 сентября проходит единый день голосования. Жители республики выбирают депутатов Государственного Совета РТ. На 100 депутатских мандатов претендуют 430 кандидатов от восьми политических партий, а также кандидаты-самовыдвиженцы. Выборы проходят при высокой явке избирателей. Голосование освещают 103 региональных и федеральных СМИ. За чистотой выборов следит беспрецедентно большой корпус наблюдателей: на отдельных участках до 25 человек.

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