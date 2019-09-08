Осел, зебра, единорог и жираф с Баумана проголосовали на выборах депутатов Госсовета РТ

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Компания из осла, зебры, единорога и жирафа с улицы Баумана проголосовали на выборах депутатов Госсовета РТ шестого созыва на избирательном участке № 45, организованном на базе школы №1 Вахитовского района Казани. Они заранее прикрепились к этому участку с помощью системы «Мобильный избиратель».

«Сегодня день выборов. Для республики Татарстан это такой особенный праздничный день, я считаю, и в честь этого дня мы решили придумать праздничную акцию, ведь многие семьи приходят с детьми, а с детьми весело. Они видят мультяшного персонажа и сразу хотят фотографироваться», — рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» актер, играющий Зебру Мартина.

На избирательном участке герои в костюмах развлекали приходящих избирателей и детей, а также фотографировались со всеми.

После голосования все персонажи получили специальные браслеты «Я проголосовал!», который дает право бесплатного проезда и прохода на концерт около стадиона «Казань Арена».

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