Диана Арбенина, Любэ и Лейна: Фазлеева рассказала, кто и когда споет для татарстанцев в день выборов

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Хедлайнеры концерта на стадионе «Казань Арена» в день выборов в Госсовет РТ начнут выступать с 20:00. Об этом сообщила заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева во время пресс-конференции в информационном центре.

«Есть безусловный фаворит среднего поколения. Это коллектив Дианы Арбениной "Ночные снайперы". Часто спрашивают, во сколько начнут выступать. Если говорить о Диане Арбениной, то в районе 20 часов», — сказала Фазлеева.

Концертная программа на стадионе «Казань Арена» для проголосовавших жителей республики начнется в 14:00. Вице-премьер ожидает, что многие придут на концерт ради выступления ВИА «Волга-Волга» во главе с Антоном Салакаевым. Для молодежи выступят Дана Соколова и победитель проекта «Песни на ТНТ» рэпер Slame. Фазлеева раскрыла и другие подробности из расписания праздничного концерта.

«Конечно, есть еще один коллектив, который много лет работает в Российской Федерации, который очень любим жителями и гостями столицы. Это группа Любэ. Ее выступление планируется с 21:00 до 22:00», — сказала вице-премьер. Воскресный день в Казани завершится праздничным салютом в день выборов.

Журналисты поинтересовались, почему среди участников концерта на «Казань Арене» нет исполнительницы вирусной песни «Малай на белом барсе» Лейны.

«Лейна будет выступать на концерте в муниципальном районе (в Альметьевске — прим. Т-и). Она принимает участие. Поскольку артистов эстрады ограниченное количество, некоторые поехали по своим площадкам [в районах]», — объяснила Фазлеева.

Элвин Грей также не будет выступать этим вечером на «Казань Арене», и вице-премьер назвала возможную причину. «Что касается Элвина Грея, то меня саму терзал этот вопрос, когда мы готовились к выборам. В рамках мероприятий в этом году он не принимает участие в концерте на "Казань Арене". Думаю, это связано с его графиком, обычно он участвовал», — сказала она.

На площадке выступят другие звезды татарской эстрады — Ильсия Бадтретдинова, Данир Сабиров, Гузель Уразова и др.

Сегодня, 8 сентября, по всему Татарстану пройдут выборы депутатов Государственного Совета РТ шестого созыва. В Казани по традиции каждому проголосовавшему жителю города вручат специальный браслет «Я проголосовал!/Мин тавыш бирдем!». С ним можно пройти на концерт, который состоится возле стадиона «Казань Арена».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.