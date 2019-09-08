Спасатели в Татарстане вывезли ночью с острова рыбака, лодку которого унесло течением

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ). Спасатели в Татарстане вывезли с острова рыбака, лодку которого унесло течением, пока он рыбачил. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В Чистопольском районе Татарстана мужчина уехал на рыбалку на остров, а лодку, на которой он переправлялся, унесло течением.

Накануне, 7 сентября, в половине двенадцатого ночи он обратился на единый номер вызова экстренных служб 112.

На остров в район Сухого Берсута выехали инспекторы ГИМС и спасатели ЗПСО № 3.

54-летнего рыбака нашли около двух часов ночи и доставили его на берег.

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