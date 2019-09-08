Один из первых проголосовавших в Мензелинске воспользовался комплексом электронного голосования

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). В мензелинском педагогическом колледже на выборах в Госсовет Татарстана избиратели могут воспользоваться одним из двух комплексов электронного голосования, передает «Мензеля-информ».

Технологией электронного голосования воспользовался пенсионер Николай Пермяков, который пришел на избирательный участок в педколледж первым. По его словам, сейчас пожилые люди осваивают цифровые технологии, потому что сегодня без них не обойтись. Комментируя свое участие на выборах Николай Пермяков подчеркнул, что он отдал свой голос за будущее Татарстана.





Напомним, в Татарстане 8 сентября проходит Единый день голосования. Жители республики выбирают депутатов Госсовета РТ. На 100 депутатских мандатов претендуют 430 кандидатов от восьми политических партий, а также кандидаты-самовыдвиженцы. Выборы проходят при высокой явке избирателей. Голосование освещают 103 региональных и федеральных СМИ. За чистотой выборов следит беспрецедентно большой корпус наблюдателей: на отдельных участках до 25 человек.

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