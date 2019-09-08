Частушки и танцы: в честь дня выборов жители Кировского района Казани провели праздник двора

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ», Артур Казанцев). Жители дома № 1 по улице Минусинская в Кировском районе Казани отметили день выборов праздником двора. Все вместе жильцы собрались, чтобы провести праздник вместе с соседями, пойти на избирательный участок — принять участие в анкетировании по программе «Наш двор» и проголосовать на выборах депутатов Госсовета.

«В теплые вечера все соседи собираются у нас во дворе, я сама отработала в избирательной комиссии 20 лет, поэтому, когда мы услышали, что в республике проходит программа „Наш двор“, то решили придумать идею праздника двора на день голосования. Мы хотим, чтобы на наш двор тоже обратили внимание и реализовали программу у нас», — рассказала одна из организаторов праздника Татьяна Якимова

Она добавила, что у себя во дворе они хотят детскую площадку, цветники, и сооружения для занятий спортом.

«Подобные праздники сплачивают всех людей, а также помогают сохранить преемственность поколений», — отметила Якимова.

Жители дома по ул. Минусинская отметили, что их двор нуждается в благоустройстве, поэтому все жильцы дома посчитали важным принять участие в анкетировании «Наш двор» и высказать свои пожелания к будущему проекту двора.

«Мы очень часто собираемся всем двором, приходим, беседуем, обсуждаем разные новости и, конечно, хотелось бы, чтобы наш двор был больше ориентирован на детей, больше спортивных площадок, но в первую очередь нам нужно отремонтировать дороги», — поделилась местная жительница Гузель Белова.

Жильцы дома вышли во двор вместе с семьями и детьми, пели песни, угощали друг друга пирогами. После праздника соседи все вместе отправились на свой избирательный участок. Там они проголосовали на выборах депутатов Госсовета, опустили в специальные ящики заполненные бланки анкет «Наш двор».

«Сегодня я призываю всех жителей республики, потому что выборы — это очень важный шаг для нашего будущего, которое должно быть процветающим. В том числе я, как все местные жители, заполнил анкету по благоустройству нашего двора, потому что я хочу, чтобы мой двор был лучше», — рассказал житель одного из домов Олег Аверьянов.

Анкетирование о приоритетах благоустройства дворов Татарстана продлится сегодня на избирательных участках до 20:00 — получить и заполнить анкеты можно прямо на месте у волонтеров. Голосование продлится до конца работы избирательных участков 8 сентября — до 20:00. Жители районов, в которых проходит анкетирование, могут получить бланки прямо на точках анкетирования и заполнить их на месте.

Точки сбора анкет располагаются на избирательных участках в 18 районах Татарстана, где расположены 90% многоквартирных домов. В анкетах жителям предлагается выбрать приоритетные задачи по благоустройству дворов — оценить важность различных работ по шкале от 1 до 10.

Первоначальный проект благоустройства будет формироваться, исходя из тех приоритетов, которые укажут жители в анкетах. Результаты анкетирования по всем дворам с перечнем наиболее приоритетных работ будут опубликованы в ноябре. На реализацию программы благоустройства дворов в 18 районах республики по решению Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова направлено 50 млрд рублей. Работы будут проведены до 2023 года.

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