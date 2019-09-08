Маганов о главном тренере «Ак Барса»: Илья Воробьев был претендентом на роль наставника казанцев

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). На роль главного тренера «Ак Барса» после ухода Зинэтуллы Билялетдинова рассматривался Илья Воробьев. Об этом рассказал президент казанского клуба Наиль Маганов.

«Воробьев был в большом списке кандидатов, но он работал в это время в СКА, поэтому он не особо рассматривался на роль главного тренера», — сообщил Маганов.

Вдобавок он рассказал о причинах выбора именно Дмитрия Квартальнова, который уже одержал в сезоне две победы подряд: «Квартальнов — органичный, играл у нас, его знают. Да и Зинэтулла Билялетдинов очень лестно о нем отзывался. Он хороший заслуженный тренер, его стиль игры — это то, что нравится зрителю. Он помогает в аналитике, медицине, питании, реабилитации спортсменов. Его ценности отвечают ценностям команды».

Илья Воробьев ранее возглавлял питерский СКА и сборную России по хоккею, ныне — главный тренер магнитогорского «Металлурга».

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