ЛДПР в Татарстане об организации избирательной кампании: «Все было законно»

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Избирательная кампания накануне выборов депутатов Госсовета РТ прошла в рамках закона. Об этом заявил заместитель координатора татарстанского отделения «Либерально-демократической партии России» Марсель Габдрахманов на пресс-конференции в едином информационном центре.

«В принципе все было законно. Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан во главе с Мидхатом Шагиахметовым — к ней вопросов нет», — сказал замкоординатора татарстанского отделения ЛДПР, отвечая на вопрос корреспондента «Татар-информ».

Работа в территориальных и участковых избирательных комиссиях была организована профессионально, добавил Габдрахманов. Такой вывод он сделал после докладов члена партии с решающим голосом, входящего в ЦИК РТ.

Сегодня, 8 сентября, в Татарстане проходят выборы Государственного Совета республики. Выборы проходят по смешанной системе. На 100 мест в парламенте претендуют 430 кандидатов от восьми политических партий либо самовыдвиженцев. В республике работает свыше 2800 избирательных участков. Голосование стартовало в 7:00 и продлится до 20:00.

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