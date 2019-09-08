Более 500 жителей Аксубаевского района на выборах в Госсовет РТ сегодня проголосуют впервые

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). В Аксубаевском районе Татарстана в Единый день голосования открылись 47 избирательных участков, здесь голосование на выборах в Госсовет РТ идет активно. Об этом пишет газета «Сельская новь».

«Участковые и территориальная комиссии начали день оптимистично. На избирательные участки народ потянулся еще до их официального открытия — жителей района всегда отличала высокая гражданская активность», — отметила председатель ТИК Аксубаевского муниципального района Наталья Сорокина.

В семь утра в Аксубаевском районе открылись 47 избирательных участков, 4 из них — в райцентре и 43 — в населенных пунктах района. На территории района зарегистрировано 22025 избирателей. 503 жителя Аксубаевского района сегодня будут голосовать впервые. Каждого из них будут приветствовать на участках лично председатели участковых избирательных комиссий.

Старейший житель района — 103-летняя Миннезакия Мухаметзарипова из Старого Ибрайкина в силу возраста будет голосовать за новый состав татарстанского парламента дома — для нее организуют выезд участковой избирательной комиссии с урной для голосования.

Напомним, в Татарстане 8 сентября проходит Единый день голосования. Жители республики выбирают депутатов Государственного Совета РТ. На 100 депутатских мандатов претендуют 430 кандидатов от восьми политических партий, а также кандидаты-самовыдвиженцы. Выборы проходят при высокой явке избирателей. Голосование освещают 103 региональных и федеральных СМИ. За чистотой выборов следит беспрецедентно большой корпус наблюдателей: на отдельных участках до 25 человек.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.