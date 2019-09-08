Чистопольцы активно голосуют с самого открытия избирательных участков

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). В Чистопольском районе Республики Татарстан открылись все 59 участковых избирательных участков. 34 участка распахнули свои двери в сельских поселениях, 25 работают в городе, сообщает «Чистополь-информ».

Всего в районе 4 участка будут оснащены техническими средствами — комплексами для электронного голосования.

Чистопольцы начали активно голосовать с самого открытия избирательных участков. Так, на участке 2744, который находится в 16-й школе, оживленно с первых минут открытия. Здесь уже в 7 утра успели проголосовать самые активные жители района. Всего к этому участку относятся более 2 тысяч избирателей.

В Чистополе насчитывается более 46 тысяч избирателей, в районе — более 13 тысяч. Все избирательные участки будут работать до 20:00.

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