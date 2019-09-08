Алексей Песошин поздравил работников финансовой отрасли с Днем финансиста

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил работников и ветеранов финансовой отрасли с Днем финансиста, сообщает пресс-служба Президента РТ.

«В современных условиях финансовая система играет важнейшую роль в жизни общества. От ее эффективного функционирования зависят стабильное развитие всех сфер экономики, реализация социально значимых программ, повышение уровня жизни граждан», — сказал Песошин.

Премьер-министр РТ подчеркнул, что сегодня грамотное управление финансами — это не только аккумулирование средств, но, в первую очередь, разумное их распределение, направленное на общее благо. По его словам, эта важнейшая задача требует от финансистов высочайшего профессионализма, безукоризненной порядочности и честности.

«Уверен, что и в дальнейшем эти качества неизменно будут отличать финансистов нашей республики, обеспечивать весомый вклад в дальнейшее повышение качества жизни населения», — говорится в поздравлении.

Алексей Песошин поблагодарил всех причастных к финансовой отрасли за труд, добросовестное отношение к делу. «Пусть вам сопутствуют в работе богатый опыт, высокий профессионализм, ответственный подход, порядочность, честность, беспристрастность, точность. Прекрасного настроения, крепкого здоровья вам и вашим семьям, счастья, благополучия и удачи. С праздником вас! С Днем финансиста!» — сказал Премьер-министр Татарстана.

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