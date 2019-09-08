Фарид Мухаметшин проголосовал на выборах депутатов Госсовета РТ шестого созыва

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Глава татарстанского парламента Фарид Мухаметшин вместе с супругой проголосовали на выборах депутатов Государственного совета РТ шестого созыва на избирательном участке № 43, организованном на базе лицея № 116 Вахитовского района Казани.

На входе в зал голосования он поприветствовал членов участкового избиркома, наблюдателей. После голосования он пообщался с журналистами. «Настроение хорошее, прекрасная погода. И я вижу, что много машин, люди очень организованно идут на избирательный участок. В 7 утра стало известно, что все 2811 избирательных участков успешно открыты и приступили к работе», — сообщил Фарид Мухаметшин.

Он добавил, что обстановка на избирательных участках неплохая, присутствуют наблюдатели от разных политических партий.

«Я думаю, что выборы пройдут успешно с высокой избирательной культурой наших избирателей, как обычно в Татарстане, и мы получим достойную оценку наших избирателей», — подчеркнул глава парламента.

Как рассказала секретарь УИК № 43 Гульназ Хуснутдинова, всего к этому избирательному участку прикрепилось 2277 человек.

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