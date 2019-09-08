В Казани на голосование всей семьей пришел лидер татарстанского отделения «Коммунистов России»

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Лидер татарстанского отделения политической партии «Коммунисты России» Альфред Валиев пришел проголосовать на избирательный участок со всей семьей. В Татарстане проходит голосование на выборах в Государственный Совет РТ.

«Я пришел на выборы всей семьей, даже внучку взяли с собой. Нужно всему Татарстану идти и голосовать за стабильность в республике, за ее процветание, чтобы всегда была работа, чтобы не повторялись страшные 90-е, чтобы не было терактов», — прокомментировал свое участие в выборах Альфред Валиев.

В Государственный Совет РТ VI созыва избираются 100 депутатов: 50 по единому республиканскому избирательному округу и 50 — по одномандатным избирательным округам. Правом голоса обладают более 2,9 млн жителей Татарстана.

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