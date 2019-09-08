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Татар-информ

8 сентября 2019, 09:25

Политика

Благодаря «Мобильному избирателю» Миргалимов проголосует в Набережных Челнах

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Политика

Благодаря «Мобильному избирателю» Миргалимов проголосует в Набережных Челнах

Фото: Салават Камалетдинов

Председатель татарстанского отделения партии КПРФ планирует опробовать новый механизм голосования.

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Председатель татарстанского отделения партии КПРФ Хафиз Миргалимов проголосует на выборах в Государственный Совет РТ в Набережных Челнах, воспользовавшись механизмом «Мобильный избиратель». Об этом он сообщил журналистам во время пресс-конференции.

«Я буду голосовать в Набережных Челнах с помощью механизма „Мобильный избиратель“. Надо же попробовать, что это такое и как оно работает», — отметил Миргалимов.

Помимо председателя татарстанского отделения партии КПРФ механизмом «Мобильный избиратель» воспользовались более 32 тыс. татарстанцев, благодаря чему они смогут проголосовать на удобном для них избирательном участке. Наибольшее число заявлений на голосование по месту пребывания было подано через участковые комиссии, на втором месте — портал государственных и муниципальных услуг.

Напомним, в 2019 году на выборах Госсовета РТ избиратели получили возможность проголосовать не по месту прописки, а в местах своего фактического местонахождения в единый день голосования. 

Сегодня в Татарстане проходят выборы Государственного Совета VI созыва. Работает 2 тыс. 811 избирательных участков. Правом голоса в республике обладают более 2,9 млн жителей Татарстана. В Государственный Совет РТ VI созыва избираются 100 депутатов — 50 депутатов по единому республиканскому избирательному округу, и 50 — по одномандатным избирательным округам. Голосование проходит с 7:00 до 20:00.

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