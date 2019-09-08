Примерно 18 тыс. наблюдателей следят за чистотой выборов в Госсовет Татарстана

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Около 18 тыс. наблюдателей следят за чистотой выборов в Татарстане. Сегодня, 8 сентября, республика выбирает депутатов Госсовета РТ VI созыва. Такие данные привел председатель Центральной избирательной комиссии РТ Мидхат Шагиахметов во время пресс-конференции.

«Заявились уже порядка 18 тыс. наблюдателей. Работают порядка 470 аккредитованных журналистов. Как вы видите, цифры большие», – сказал Шагиахметов, отвечая на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ».

На избирательных участках могут находиться как наблюдатели, так и члены комиссий с совещательным голосом (ЧКСГ), а также представители СМИ, отметил председатель Центральной избирательной комиссии РТ.

Наибольшее число наблюдателей на выборы направила «Единая Россия» – почти 2,8 тыс. человек и около 290 ЧКСГ. От ЛДПР за ходом голосования будут наблюдать примерно 1260 наблюдателей и ЧКСГ. От партии «Коммунисты России» на выборы направлены 965 человек. От КПРФ – почти 560, от «Партии Роста» – 420, от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» – чуть более 560. «Справедливая Россия» направила на выборы около 100 наблюдателей и ЧКСГ.

Число наблюдателей, направленных от кандидатов-одномандатников, составило 925 человек (включая ЧКСГ). Кроме того, на выборах будут работать более 2,7 тыс. независимых наблюдателей. Согласно данным ЦИК РТ, на ряде участков будут работать одновременно до 25 наблюдателей и ЧКСГ.

Сегодня, 8 сентября, в Татарстане проходят выборы Государственного Совета РТ. Они организованы по смешанной системе. На 100 мест в парламенте претендуют 430 кандидатов от восьми политических партий либо самовыдвиженцев. В республике работают 2 тыс. 811 избирательных участков. Голосование стартовало в 7.00 и продлится до 20.00.

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