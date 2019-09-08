В Иннополисе в честь выборов рядом с избирательным участком подняли воздушный шар

(Иннополис, 8 сентября, «Татар-информ», Артур Казанцев). В день выборов 8 сентября в Иннополисе рядом с избирательным участком в воздух с самого утра поднялся воздушный шар. Таким способом мэрия Иннополиса обозначила для жителей города местоположение участка и пригласила всех на выборы.

«Сегодня у нас в городе большое событие, впервые наши жители голосуют на выборах в татарстанский парламент. В этом году у нас будет голосовать более 200 человек на участке, где у нас расположена школа. Надеемся, что явка будет высокая», — рассказал мэр города Иннополис Руслан Шагалеев.

Он добавил, что воздушный шар был запущен в качестве подсказки для местных жителей, чтобы они могли знать, где можно проголосовать.

Жители Иннополиса впервые голосуют на выборах в татарстанский парламент — на предыдущих выборах Госсовета ближайший участок для них находился в деревне поблизости.

В 2015 году Иннополис получил статус города, а вместе с ним — возможность сформировать избирательный участок на своей территории.

«Я голосую в Иннополисе, потому что это город, где я хочу изъявить свою волю. Для города это впервые, и я голосую здесь тоже первый раз. Специально для этого я воспользовался возможностью проголосовать с помощью „Мобильного избирателя“, благодаря этой услуге человек может проголосовать в любой точке России», — отметил заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов.

Сейчас на территории города один избирательный участок. Идею с поднятием воздушного шара отметили и местные жители, потому что это довольно необычная форма для приглашения на выборы.

«В городе я живу уже три года, и я рада, что у меня есть возможность проголосовать здесь. Задумка с шаром, конечно, отличная, потому как окна у меня выходят на школу, и когда я увидела шар, то была приятно удивлена», — поделилась местная жительница Мария Белова.

Воздушный шар будет висеть над городом с самого открытия участков.

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