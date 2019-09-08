Бильгильдеева: «Мы не встречали никаких препятствий во время избирательной кампании»

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Нынешняя избирательная кампания была активной, но в то же время спокойной. Об этом заявила депутат Казгордумы, председатель Татарстанского отделения партии «Справедливая Россия» Рушания Бильгильдеева во время пресс-конференции в едином информационном центре.

«Для осуществления своей избирательной кампании мы не встречали никаких препятствий. Хочу поблагодарить СМИ, которые активно откликались на наши пресс-конференции. Каждое избирательное объединение могло использовать эти ресурсы во время избирательной кампании», – сказала Бильгильдеева.

После выборов парламента Татарстана в 2014 году региональное отделение партии «Справедливая Россия» поставило задачу сформировать фракцию из трех человек, отметила Бильгильдеева. Она добавила, что есть активные кандидаты по одномандатным округам.

«Надеюсь, что кроме того, что партия наберет необходимое количество процентов по итогам голосования, чтобы сформировать фракцию, будут победы в одномандатных округах», – добавила председатель Татарстанского отделения партии «Справедливая Россия».

Сегодня, 8 сентября, в Татарстане проходят выборы Государственного Совета РТ. Они организованы по смешанной системе. На 100 мест в парламенте претендуют 430 кандидатов от восьми политических партий либо самовыдвиженцев. В республике работают 2 тыс. 811 избирательных участков. Голосование стартовало в 7.00 и продлится до 20.00.

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