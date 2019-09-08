Для татарстанцев в день выборов в квесте разыграют четыре айфона и 100 тыс. рублей

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Среди участников квеста «Мой Татарстан» в день выборов в Государственный Совет РТ разыграют четыре iPhone и 100 тыс. рублей. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал соорганизатор игры Максим Кисляков.

«Сегодня важный день для нашей республики, и мы решили сделать еще один квест. Мы разыграем четыре айфона – два во “ВКонтакте“ и два в Instagram’е. Нужно прийти на свой участок, сделать фотографию на нем либо рядом, выложить фото в соцсеть, соблюсти несколько правил (у нас они прописаны), и тогда получишь шанс выиграть один из этих смартфонов. Также у нас сегодня суперигра на 100 тыс. рублей», – пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что для участия в суперигре в 19 часов необходимо зайти на сайт tatquest.ru и правильно ответить на восемь вопросов.

Камилла Курбангалеева узнала о квесте в Интернете, и ей понравились предложенные призы. Она принимала участие в нескольких играх и сегодня поборется за смартфон.

«Были очень интересные вопросы, и было интересно понять, правильно ли я ответила, узнать какие-то факты новые о Татарстане», – сказала девушка.

Квест «Мой Татарстан» проходит с 19 августа и до 15 сентября. В общей сложности в играх уже приняли участие около 10 тыс. человек.

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