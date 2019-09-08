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Татар-информ

8 сентября 2019, 08:39

Политика

Более 32 тыс. татарстанцев воспользовались механизмом «Мобильный избиратель»

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Политика

Более 32 тыс. татарстанцев воспользовались механизмом «Мобильный избиратель»

Фото: Салават Камалетдинов

Жители республики могут проголосовать на выборах в Госсовет РТ на удобных для них участках.

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Более 32 тыс. жителей Татарстана воспользовались механизмом «Мобильный избиратель». Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии РТ Мидхат Шагиахметов во время пресс-конференции.

«Впервые на региональных выборах мы реализуем механизм “Мобильный избиратель“. Он позволяет людям свободно перемещаться в избирательном пространстве и решать, где им удобно проголосовать», – напомнил Шагиахметов.

По его словам, чтобы воспользоваться системой «Мобильный избиратель», необходимо было заранее, до 4 сентября, оповестить избирательную комиссию. Прием заявлений начался 24 июля в 56 офисах МФЦ, во всех 56 территориальных избирательных комиссиях и через портал госуслуг. С 28 августа заявления начали принимать также в участковых избирательных комиссиях: здесь заявления принимали даже в «день тишины» – до 14.00 7 сентября.

«Через участковые комиссии было подано 17 тыс. 761 заявление. В последние дни, когда избиратель определился, где он будет голосовать, было подано 5 тыс. 318 спецзаявлений. Через МФЦ – 818, через ТИК – более 1,2 тыс., через госуслуги – 7 тыс. В общей сложности механизмом “Мобильный избиратель“ воспользовались более 32 тыс. избирателей нашей республики», – рассказал глава ЦИК РТ.

Этот показатель говорит о том, что механизм, который пришел на замену открепительным удостоверениям, востребован и удобен, заключил Шагиахметов.

Сегодня в Татарстане проходят выборы Государственного Совета РТ VI созыва. Работают 2 тыс. 811 избирательных участков. Правом голоса в республике обладают свыше 2,9 млн жителей. В Государственный Совет РТ избираются 100 депутатов: 50 по единому республиканскому избирательному округу и 50 – по одномандатным избирательным округам. Голосование проходит с 7 до 20 часов.

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