Алексеевцы отправились выбирать депутатов Госсовета РТ с самого раннего утра

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). С раннего утра жители Алексеевского района Татарстана отправились на выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VI созыва. Об этом пишет местная газета «Заря».

Избирательные участки по всей республике открылись уже в 7 часов утра. И, несмотря на ранний час и воскресный день, проголосовать в столь раннее время нашлось достаточно много желающих.

Так, Валентина Булыгина пришла на избирательный участок сразу после открытия. «Это наш гражданский долг. Я считаю, каждый гражданин должен отдать свой голос и не остаться безучастным в этот день», – заметила она.

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