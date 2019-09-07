Альметьевцев приглашают на пешую детскую экскурсию «В поисках золотых яблок» по арт-объектам города

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). В Альметьевске состоится пешая экскурсия «В поисках золотых яблок» по объектам паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках» для родителей с детьми и взрослых, не освоивших велосипед, но желающих приобщиться к прекрасному. Об этом сообщает пресс-служба главы Альметьевского района РТ.



Экскурсию в формате увлекательного квеста проведет гид Альбина Нургалиева.



Жители Альметьевска узнают историю о белочке Нефтяше, которой бабушка завещала спрятанный в городе сундучок с золотыми яблоками. Найти его Нефтяше помогут экскурсанты. В процессе поисков они увидят все муралы и узнают, что они говорят жителям города.



Экскурсовод окончила специальный курс «Гид по сказкам», организованный по инициативе компании «Татнефть» и реализуемый Институтом исследования стрит-арта (Санкт Петербург).

Экскурсия проводится в рамках паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках».



Событие состоится 8 сентября, 11:00, начало пути от Молодежного Центра.



Вход бесплатный, но по регистрации: https://pablik-art-programma-skaz.timepad.ru/event/1055339/

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.