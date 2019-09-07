В Спасском районе в рамках нацпроекта «Демография» заработала «Мобильная поликлиника»

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). В рамках реализации национальных проектов «Здравоохранение», «Демография» и программы «Мобильная поликлиника» в Спасский район прибыл автопоезд на базе «КАМАЗа» со специалистами из Казани для медицинской помощи сельским жителям, пишет газета «Новая жизнь».



Специалисты РКБ провели медосмотр жителей села Вожи. Мобильная поликлиника оборудована современной медицинской аппаратурой, в автомобиле имеются регистратура и изолированные кабинеты для приема пациентов, оснащенные переносным диагностическим оборудованием.



Прием ведут кардиолог, невролог, эндокринолог, хирург. При необходимости имеется возможность проконсультироваться и у более узких специалистов – офтальмолога, уролога, онколога, гематолога и других.





Мобильная поликлиника также будет работать в селах Ким и Никольское. Специалисты также диагностируют заболевания, сделают назначения и скорректируют лечение пациентам, состоящим на диспансерном учете. Кроме того, врачи проведут второй этап диспансеризации. При необходимости больные могут быть направлены на стационарное лечение в РКБ.



На предварительной встрече главного врача республиканской клинической больницы Рафаэля Шавалиева, главы района Камиля Нугаева, замглавы Сергея Тюнева, и.о.главного врача центральной районной больницы Наиля Исхакова был определен регламент взаимодействия специалистов лечебных учреждений, утверждены график и порядок совместной работы.

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