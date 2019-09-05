Бесплатный проезд и праздничный концерт ждут жителей Казани в день выборов

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). Сегодня, 8 сентября, по всему Татарстану пройдут выборы депутатов Государственного Совета РТ VI созыва. В Казани по традиции каждому проголосовавшему жителю города вручат специальный браслет «Я проголосовал!/Мин тавыш бирдем!».

Бумажный браслет дает право на бесплатный проезд в наземном общественном транспорте. Кроме того, с ним можно будет посетить концерт, который состоится возле стадиона «Казань Арена».

Праздник у «Казань Арены» начнется в 14 часов. Там будут проходить показательные выступления по экстремальным видам спорта и показательные соревнования по киберспорту, состоится «Литературный дворик». На главной сцене выступят известные татарстанские и российские музыканты – Гузель Уразова, ВИА «Волга-Волга», Дана Соколова, группа «Ночные снайперы» и Диана Арбенина, группа «Любэ».

Время работы маршрутов общественного транспорта, следующих мимо стадиона «Казань Арена», продлено до 23.30, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

По состоянию на 1 июля 2019 года в Казани насчитывается 914 тыс. 348 избирателей. На территории города образован 461 избирательный участок, из которых 34 организованы в местах временного пребывания.

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