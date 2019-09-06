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Татар-информ

8 сентября 2019, 05:30

Здоровье и среда

В нижнекамской поликлинике из желающих привиться от гриппа выстроилась очередь

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Здоровье и среда

В нижнекамской поликлинике из желающих привиться от гриппа выстроилась очередь

Фото: e-nkama.ru

В Нижнекамске планируют привить от гриппа больше 140 тысяч жителей.

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). В Нижнекамске началась вакцинация против гриппа для взрослых. У процедурного кабинета выстроилась очередь из желающих сделать прививку от гриппа. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Замначальника территориального отдела Роспотребнадзора Лилия Нестерова рассказала, что вакцинация является самой эффективной и самой безопасной мерой профилактики.



В Нижнекамском районе в сезон текущего года планируется привить более 140 тыс. населения. В первую очередь будут прививаться те люди, которые входят в группу риска, – дети, начиная с шестимесячного возраста, беременные, студенты, взрослые люди от 60 лет. Также в это число входят люди с хроническими заболеваниями, медработники, работники сферы услуг, транспортники и работники сферы образования.

Благодаря вакцинации против гриппа в течение нескольких лет было достигнуто снижение заболеваемости гриппом более чем в сто раз. В Нижнекамском районе в течение нескольких лет уже не регистрируется групповая заболеваемость, не закрываются на карантины ни классы, ни школы.

«Вакцина совершенно бесплатная, деньги выделяются из федерального бюджета», – рассказала заместитель главного врача по эпидемиологическим вопросам Елена Пискарева.

 

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