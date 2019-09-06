Спасский архив вошел в число победителей республиканского конкурса

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). Архивный отдел Спасского района вошёл в число победителей республиканского конкурса, который проводился среди муниципальных архивов, пишет газета «Новая жизнь».

Всего на конкурс было представлено 34 проекта в двух номинациях. По итогам конкурса только 14 архивам будут вручены призы в конце года.

Отдел Спасского района под руководством Гульсины Зигангировой разработал проект «Без истории нет науки, а без архивов нет истории». Работа боролась за победу в номинации «Поддержка проектов по обеспечению сохранности архивного фонда Российской Федерации и иных архивных документов».

Цель проекта – сформировать электронный фонд документов райсовета народных депутатов (1930 — 1996 годы), редакции районной газеты (1930 — 1999), переселенческого отдела исполкома райсовета (1952 — 1958), похозяйственными книгами сельских поселений (1934 — 1945).

Срок реализации проекта рассчитан на 2020 — 2026 годы.

В качестве награды отдел получит комплект из автономного комплекса планетарного сканирования и аксессуаров к нему на сумму 480 тыс. рублей.

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