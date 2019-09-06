В Кукморе открылась общественная баня с пропускной способностью 450 человек

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). На улице Степана Разина в Кукморе состоялось открытие общественной бани. В день баню могут посетить 450 человек, пишет газета «Трудовая слава».



В открытии приняли участие глава района Сергей Димитриев, зампредседателя Госсовета РТ Римма Ратникова, директор бани Геннадий Мешин и другие почетные лица.





Сергей Димитриев отметил, что в рамках федеральных и республиканских программ в районе выполняется много работ – все это делается для улучшения качества жизни населения.



«Необходима была и баня. Сегодня, наконец, она открыла свои двери. Здесь созданы все условия. Хотелось бы, чтобы в здании всегда царили порядок и чистота», – пожелал глава района.

После торжественного разрезания красной ленты, гости прошли внутрь и ознакомились с новой баней, оценив новое учреждение.





Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Тетюшах после многочисленных просьб жителей построили городскую баню.

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