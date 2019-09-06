Выставку автомобилей и турнир по волейболу устроили на «Марафоне здоровья» в Зеленодольске

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). В Зеленодольске провели спортивно-массовые мероприятия в рамках этапа проекта «Марафон здоровья». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.



Так, в спортивном комплексе «Авангард» прошел турнир по волейболу между местными командами, а на площади перед Центром культуры, искусства и народного творчества имени Горького учащиеся спортшкол города организовали мастер-классы и показательные выступления.



Помимо соревновательной части в ходе спортивного праздника гости окунулись в насыщенную развлекательную программу, на которой работала выставка автомобилей «КАМАЗ», 3D-фотозона. Посетителей фестиваля развлекали аниматоры, местные творческие коллективы подготовили концертные номера.



В этот же день замминистра спорта РТ Айрат Ахмеров провел встречу со спортивной общественностью города, в рамках которой пообщался и ответил на актуальные вопросы представителей спортивных школ района.



В финале праздника были награждены победители и призеры соревнований.



Проект «Марафон здоровья» проводится в муниципальных образованиях Татарстана. Цель проекта – популяризировать спорт среди населения и привлечь жителей к здоровому образу жизни.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.