Выставку автомобилей и турнир по волейболу устроили на «Марафоне здоровья» в Зеленодольске

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). В Зеленодольске провели спортивно-массовые мероприятия в рамках этапа проекта «Марафон здоровья». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.
Так, в спортивном комплексе «Авангард» прошел турнир по волейболу между местными командами, а на площади перед Центром культуры, искусства и народного творчества имени Горького учащиеся спортшкол города организовали мастер-классы и показательные выступления.
Помимо соревновательной части в ходе спортивного праздника гости окунулись в насыщенную развлекательную программу, на которой работала выставка автомобилей «КАМАЗ», 3D-фотозона. Посетителей фестиваля развлекали аниматоры, местные творческие коллективы подготовили концертные номера.
В этот же день замминистра спорта РТ Айрат Ахмеров провел встречу со спортивной общественностью города, в рамках которой пообщался и ответил на актуальные вопросы представителей спортивных школ района.
В финале праздника были награждены победители и призеры соревнований.
Проект «Марафон здоровья» проводится в муниципальных образованиях Татарстана. Цель проекта – популяризировать спорт среди населения и привлечь жителей к здоровому образу жизни.