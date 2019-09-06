В Бугульме планируется привить от гриппа более 55 тысяч человек

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). В Бугульму поступили первые вакцины от гриппа. Первая партия предназначена для детей (6 тыс. 318 доз) и беременных женщин (50 доз), пишет «Бугульминская газета».

Чтобы сделать прививку от гриппа, необходимо обратиться в детскую поликлинику и женскую консультацию.



Вторая партия вакцины – для взрослых (17660 доз) поступила в конце текущей недели. Всего в рамках осенней прививочной кампании в Бугульминском районе планируется привить 55010 человек.



Вакцина под названием «Совигрипп» отечественного производства. В нее по прогнозам ВОЗ включили новые штаммы вируса. Современная гриппозная инактивированная вакцина выпускается на современном оборудовании.

Специалисты Бугульминской центральной районной больницы предупреждают, что прививку против гриппа нельзя ставить, если есть аллергия на белок куриного яйца или другие компоненты вакцины, при тяжелой реакции на предыдущую вакцинацию, во время вирусной инфекции или обострения хронической болезни.

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