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Татар-информ

8 сентября 2019, 00:29

Сельское хозяйство

Жители Германии оценили гостеприимство нижнекамцев и работу местных сыроварен

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Сельское хозяйство

Жители Германии оценили гостеприимство нижнекамцев и работу местных сыроварен

Фото: ntr-24.ru

Гости ознакомились с работой одной из местных сыроварен, высоко оценив достижения ее владельцев.

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). Нижнекамский район в рамках молодежного обмена между Татарстаном и Баварией посетила делегация молодых аграриев из Германии, передает «НТР 24».

Баварцы побывали сразу в двух населенных пунктах, где их встретили с присущим Татарстану гостеприимством, дав отведать хлеб-соль, чай из самовара, запеченную на костре картошку. Для европейцев также исполнили народные песни.

Глава Сухаревского сельского поседения Ришат Галимов отметил, что зарубежных гостей они принимают впервые.«Теперь во всей Европе будут знать, что такое Нижнекамский район, село Болгары и где всем гостям всегда рады», – отметил Ришат Галимов.



Главной целью немцев в поездке было ознакомление с опытом нижнекамских аграриев. В составе делегации вошли люди, которые работают в сельском хозяйстве.

Кроме уклада сельской жизни, гости ознакомились и с работой одной из местных сыроварен, высоко оценив достижения ее владельцев.

«Скажу честно – сыр очень вкусный. Он ничуть не хуже европейских сыров», – поделилась представитель Баварского отделения союза русскоговорящей молодежи в Германии JunOst Марина Туршатова.

Впереди гостей из Германии ждет большое путешествие по деревням Татарстана.

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