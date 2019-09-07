Хабиб Нурмагомедов после годового перерыва «задушил» Порье в третьем раунде

(Казань, 7 сентября, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). Вернувшись в рейдж после годовой дисквалификации, российский боец Хабиб Нурмагомедов нокаутировал американца Дастина Порье в первом раунде, защитив звание чемпиона мира UFC в легком весе. Бой с временным чемпионом в легком весовом дивизионе Дастином Порье состоялся 7 сентября в Абу-Даби рамках турнира по ММА UFC 242.

Этот бой стал самым ожидаемым событием осени в мировых смешанных боях. Обилие папах на головах зрителей, говорило о колоссальной поддержке публики российского бойца, и Хабиб полностью оправдал ожидания своих болельщиков.

Уже на 20-й секунде первого раунда россиянин сделал тейкдаун, и Порье до конца первой четырехминутки был вынужден бороться на канвасе. Во втором временном отрезке положение американца усугубилось глубоким рассечением, кровь заливала Джастину левый глаз, не давая полностью сконцентрироватся на поединке. Нурмагомедов продолжил наращивать свое преимущество, и в третьем раунде, выйдя из опасного захвата Порье, вывел американца на свой удушающий прием. Джастин, сдаваясь, постучал по канвасу.

Хабиб Нурмагомедов одержал 28 победу, отстояв свой титул чемпиона в легком весе.

Временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье перед боем с Хабибом имел на своем счету 22 победы при 5 поражениях. Отличный ударник и притом «левша», Порье выдал серию из пяти побед подряд и являлся для Хабиба очень серьезным противником.

Хабиб Нурмагомедов не выходил в октагон в течении года, в связи с дисциплинарными мерами, наложенными руководством UFC за драку за пределами рейджа после боя с Конором Макгрегором. Российский боец имеет ноль в графе поражений при серии из 27 побед.

Это шестое поражение в девятилетней карьере Дастина и 28 победа Хабиба Нурмагомедова, с этого дня действующего чемпиона UFC в легком дивизионе. За этот поединок Хабиб Нурмагомедов получит фиксированный гонорар более 6 млн долларов.

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