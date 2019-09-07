Сальто на гидроцикле и полеты над Кабаном: Казань принимает чемпионат России по аквабайку

(Казань, 7 сентября, «Татар-информ», Артур Шипилов). В столице Татарстана начался чемпионат России по аквабайку, в котором принимают участие 60 спортсменов со всей страны, среди них 15 человек — татарстанцы.

Спортсмены соревнуются в трёх направлениях: фристайл (демонстрация трюков и мастерства), кольцевые гонки (гонки с общим стартом) и слалом (заезд на время с участием двух спортсменов). Однако это не все, в заездах участвуют два типа аквабайка: Runabout — сидячий водный мотоцикл и Ski division — водный мотоцикл без сиденья.

Сегодня, 7 сентября, прошли первые заезды в слаломе и кольцевых гонках, они продолжатся завтра. А вот оба раунда фристайла завершились в один день. По итогам первое место в этой дисциплине занял Арсений Матанцев из Ленинградской области, второе — петербуржец Алексей Кривошеин, «бронза» у Сергея Чемезова из Ленинградской области. Единственный татарстанец во фристайле Александр Курамшин занял лишь шестую строчку.

После завершения дисциплины, подведения ее итогов и награждения победителей зрителям было продемонстрировано фристайл-шоу «Космическая Одиссея». Команда профессионалов устроила представление на воде в неоновом освещении с использованием пиротехники. Лучшие представители флайбординга России сделали большое количество сложных элементов, показали настоящее шоу и забрызгали водой зрителей снизу. Но они не расстроились, а радостно отдавали «пять» спортсменам.

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