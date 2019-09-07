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Валерия Белова

7 сентября 2019, 21:19

Происшествия

Легковушка подрезала «скорую помощь» в Альметьевске, два фельдшера и водитель госпитализированы

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Происшествия

Легковушка подрезала «скорую помощь» в Альметьевске, два фельдшера и водитель госпитализированы

Фото: соцсети

Водитель «неотложки» не справился с управлением и на скорости врезался в столб.

(Казань, 7 сентября, «Татар-информ», Валерия Белова). В Альметьевске легковушка подрезала автомобиль скорой помощи, который направлялся на вызов к пациенту. Видео ДТП появилось в соцсетях.

На записи видеорегистратора видно, как «скорая» едет по крайней правой полосе. Внезапно «Лада Приора», которая двигалась по соседней полосе слева резко вырулила перед «неотложкой». Уходя от столкновения, водитель «скорой» резко дал вправо, не справился с управлением и влетел в столб.

Авария произошла накануне в 16.35 на перекрестке улиц Шевченко и Монтажной.

«В результате ДТП пострадали три человека – водитель и два фельдшера. Погибших нет. К месту ДТП прибыли коллеги пострадавших, чтобы оказать им медицинскую помощь. Медики и водитель госпитализированы в медсанчасть ПАО "Татнефть"», – рассказала ИА «Татар-информ» пресс-секретарь Министерства здравоохранения РТ.

 

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