Главный тренер «Ак Барса» о победе в Сочи: В первые пять минут забили хорошие голы

(Казань, 7 сентября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над хоккейным клубом «Сочи» (6:3), отметив удачное начало встречи, когда казанцы забили три шайбы.

«Мы довольны хорошим стартом, первые пять минут так удачно сложились — забили хорошие голы, — цитирует своего наставника клубная пресс-служба. — Но, знаете, “Сочи” нам сегодня тоже доставил немало проблем. Есть вопросы, надо будет разобраться. А так — победа есть победа».

Отдельно Квартальнов сказал про разные стандарты ледовых площадок: «Сложный вопрос, не могу ответить. Что я скажу: комфортно или нет, но мы же будет играть на них. Если после “финки” приехать на “канадку”, это хорошо. А после большой... Но для нас сложилось сейчас всё, много голов. Но поле большой площадки приезжать на канадскую было непривычно».

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