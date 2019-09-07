Двое взрослых и два ребенка пострадали в результате столкновения легковушки и фуры в Татарстане

(Казань, 7 сентября , «Татар-информ»). Двое взрослых и два ребенка пострадали в результате лобового столкновения легковушки и фуры на трассе М7 в Татарстане, сообщили ИА «Татар-информ» свидетели аварии.

«Сегодня у поворота на село Шильнебаш Тукаевского района республики столкнулись легковушка "КИА" и фура "ДАФ". От удара оба автомобиля съехали с дороги в кювет», - рассказали агентству очевидцы ДТП.

В результате аварии водителя легковушки зажало в салоне, и чтобы его извлечь из авто потребовалась помощь спасателей.

В авария различные травмы получили оба водителя, а также двое пассажиров «КИА» (два маленьких мальчика). Они на каретах скорой помощи были доставлены в больницы.

Причины аварии устанавливаются.



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