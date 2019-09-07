Пожар уничтожил баню и часть жилого дома в Казани

(Казань, 7 сентября , «Татар-информ»). Пожар уничтожил баню и часть частного дома в поселке Большие Клыки в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня на единый номер вызова экстренных служб 112 от очевидцев поступило сообщение, что в поселке Большие Клыки горит баня, есть угроза перекидывания огня на соседние строения», – уточнили в МЧС.

Прибывшие по вызову пожарные установили, что огонь полностью охватил 35-метровую баню и часть кровли частного дома.

Огнеборцам удалось отстоять дом, но баня сгорела полностью. В результате пожара никто не пострадал.



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