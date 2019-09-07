«Ак Барс» победил на главном курорте страны: «Сочи» был нокаутирован в первые 4 минуты

(Казань, 7 сентября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня в курортной столице России Сочи казанский «Ак Барс» уверенно обыграл одноименную команду со счетом 6:3, решив судьбу встречи в первые 4 минуты.

На волне успеха, позавчера казанцы уверенно обыграли в Хельсинки «Йокерит», «барсы» сегодня очень лихо начали матч в Сочи. Настолько лихо, что уже через три с лишним минуты первого периода на табло горели грустные для хозяев цифры 0:3. «Ак Барс» просто смял «Сочи». На второй минуте встречи молодой Дмитрий Воронков смело вступил в борьбу за чужими воротами, завладел шайбу, бросил из-за ворот, и сам же добил, 0:1. Первый гол парня в КХЛ.

Еще через полторы минуты Кирилл Петров выскочил один на один и попал точно между щитков голкипера хозяев Ильи Проскурякова, 0:2. Еще через 52 секунды на добивании отличился канадский легионер гостей Мэтт Фрэттин, 0:3.Так казанцы реализовали свое первое большинство. Замена вратаря у сочинцев, оплошавшего Проскурякова сменил Дмитрий Шикин.

Столь же уверенно гости начали и второй период. Прошла одна минута, и Владимир Ткачев первым оказался на добивании после броска Станислава Галиева, 0:4. Правда, на той же минуте хозяева отквитали одну шайбу, 1:4. Но тут же получили пятую шайбу от нашего шведа Микаэля Викстранда, 1:5. «Ак Барс» поймал кураж, остановить гостей было нереально. Разве что удалось сочинцам забросить еще одну шайбу, 2:5.

В третьем периода картина матча не поменялась, казанцы уверенно вели игру, обмен шайбами — гости поразили на последней минуте пустые ворота, никак не повлиял на динамику развития событий. Увереннная победа «Ак Барса», вторая подряд.

ХК «Сочи» (Сочи) — «Ак Барс» (Казань, Россия) — 3:6 (0:3, 2:2, 1:1). Шайбы забросили — Точицкий (22), Алтынбармякан (29), Стремвал (50), — Воронков (2), Петров (4), Фрэттин (4), Ткачев (22), Викстранд (24), Омновин (60). Штраф: 10-8.

«Ак Барс»: Рейдеборн. Ожиганов — Викстранд, Азеведо — Кормье — Фрэттин; Педан — Абросимов, Галиев — Ткачёв — Зарипов; Журавлёв — Мусин, Фисенко — Основин — Лукоянов; Лямкин, Михеев — А. Галимов — Петров, Воронков.

В следующем туре 13 сентября казанцы сыграют дома с магнитогорским «Металлургом».

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