Председатель оргкомитета чемпионата России по аквабайку: Турнир может стать постоянным для Казани

(Казань, 7 сентября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Казань может каждый год становиться площадкой для проведения чемпионата России по аквабайку. Об этом рассказал председатель оргкомитета соревнований Андрей Краснов.

«В Казани прекрасные условия для проведения чемпионата России: великолепная акватория, широкое озеро в самом центре города. Мы проводили соревнование во многих регионах России и здесь виден уровень. Турнир может стать традиционным для Казани, организаторы не против», — поделился Краснов.

Также он затронул и тему международных соревнований в столице Татарстана: «Самым главным вопросом для приема Казанью этапа чемпионата мира является вступительный взнос во Всемирный союз водомоторного спорта. Он велик, но все остальные условия — подходят. Это касается и уровня подготовки татарстанских спортсменов».

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