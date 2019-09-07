Названы самые продаваемые смартфоны в мире

(Казань, 7 сентября, «Татар-информ»). Эксперты британского агентства IHS Market составили топ-10 самых продаваемых смартфонов в мире с начала 2019 года, пишут «Известия».

Так, на первом месте по популярности находится iPhone XR — эту модель за первые полгода приобрели 26,9 млн раз. Второе место удерживает Samsung Galaxy A10 с объемом продаж 13,4 млн единиц. Тройку лидеров замкнул Samsung Galaxy A50, проданный 12 млн раз с начала года.

В топ-10 также вошли iPhone 8 (10,3 млн реализованных смартфонов), две модели Xiaomi — Redmi 6A (10 млн) и Redmi Note (10 млн), а также два других смартфона от Samsung — Galaxy J2 Core (9,9 млн) и Galaxy A30 (9,2 млн), гаджет Oppo A5 (9,7 млн) и iPhone XS Max (9,6 млн).

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