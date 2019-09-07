Главный тренер «Стрелы»: Я доволен качеством игры команды, несмотря на прошлые высказывания о ней

(Казань, 7 сентября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер казанского регбийного клуба «Стрела» Джей Пи Нил рассказал о своём отношении к игре подопечных.

«Мне нравится то, что показывает наша команда, мы соблюдаем структуру в защите и в атаке. Пока я доволен тем, что показывает команда, несмотря на то, что ранее резко высказывался о качестве нашей игры. Но я очень жесток не только по отношению к игрокам, но и к себе, критично воспринимаю свою работу», — поделился специалист.

В следующем сезоне команда из Высшей лиги перейдёт в Премьер-лигу, хотя текущий сезон ещё не окончен. Как отметил тренер, этот факт не влияет на мотивацию регбистов к работе: «Мы продолжаем строить команду, задачу выиграть Высшую лигу никто не отменял. Сейчас осознание этого не влияет на игроков, и подготовка к матчам идёт в штатном режиме».

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