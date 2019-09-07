«Стрела» поразила «Кубань»: Казанский регбийный клуб пробился в полуфинал Высшей лиги

(Казань, 7 сентября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Казанский регбийный клуб «Стрела» победил на домашней арене краснодарский клуб «Кубань-2» и прошёл в полуфинал Высшей лиги России. Встреча завершилась со счётом 44:13.

Путь в полуфинал нельзя назвать лёгкой прогулкой для казанской команды, несмотря на серию без единого поражения в групповом этапе. Серия продолжилась и в плей-офф — прошлая игра против «Кубани» в гостях завершилась победой 22:55. Тем не менее, главный тренер «Стрелы» Джей Пи Нил зачастую оставался недоволен игрой команды: «Для меня счёт не важен, для меня важен сам процесс и схемы, которые мы тренируем», — говорил он.

Счёт во встрече открылся довольно быстро, уже на 7-й минуте казанцы занесли первую попытку. Попытка в регби — занесение мяча в определенную зону на поле, за которое даётся 5 очков. После попытки даётся право на реализацию — пробитие по мячу с места, когда нужно попасть мячом в ворота. За это даётся 2 очка.

Спустя 13 минут ещё 5 очков заработали казанцы, попытка вышла не только результативной, но и эффектной — мяч оказался в зачетной линии после кувырка. Гости продолжили небрежно играть в обороне и допустили ещё четыре попытки и две реализации. На перерыв команды ушли при счете 34:0.

В самом начале второго тайма «Кубань-2» занесла попытку, на что казанцы практически сразу же ответили тем же. В таком ритме и проходила оставшаяся часть игры, финальный счёт которой — 44:13.

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